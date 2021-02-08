Китайцам заплатят за переход на цифровой юань

Власти Пекина запустят эксперимент, в рамках которого горожанам заплатят за переход на цифровой юань. Об этом пишет CNBC.

В масштабном эксперименте примут участие около 50 000 человек, им будет выделено по 200 юаней ($31). В общей сложности граждане получат 10 миллионов юаней ($1,5 млн).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Потратить полученные цифровые деньги можно будет в заранее определенных офлайн-магазинах или на маркетплейсе JD.com. Совершать покупки можно будет с 10 по 17 февраля, когда в Китае отмечается лунный Новый год.

Это третье серьезное испытание цифровой валюты, разрабатываемой Народным банком Китая. В последние несколько месяцев аналогичные эксперименты проводились в городах Шэньчжэнь и Сучжоу.

В отличие от цифровых валют, таких как биткойн, валюта, разрабатываемая центральным банком Китая, контролируется единой властью, а не децентрализованной системой, управляемой пользователями по всему миру.

Народный банк Китая является одним из нескольких мировых регуляторов, разрабатывающих собственную цифровую валюту. Этим же занимаются центробанки Швеции, Франции и еще нескольких стран.

В декабре 2020 года правительство Швеции решило полностью отказаться от использования в стране наличных денег и перейти на цифровые валюты.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.