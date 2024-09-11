Количество аккаунтов украинцев на OnlyFans ежегодно увеличивается в три раза – Гетманцев

Фото: Валентина Полищук / Liga.net

Сфера создания платного контента на интернет-платформе OnlyFans гражданами Украины стремительно растет. Количество аккаунтов увеличивается в среднем в три раза ежегодно. Об этом сообщает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Например, гражданкой "С" получено за создание платного контента на интернет-платформе OnlyFans за несколько лет свыше $4 млн. Также гражданкой "К" от указанной деятельности получено более $3 млн, а гражданкой "Б" – около $1,8 млн", – отметил Гетманцев.

Он добавляет, что иностранные доходы следует декларировать в Украине в предусмотренный законодательством срок, уплатив с них налоги.

Гетманцев призвал зарабатывающих на OnlyFans украинцев выполнить налоговую обязанность – задекларировать доходы и уплатить налоги.

"Непредставление в установленный законом срок налоговой декларации является основанием для доначисления налога от суммы полученного дохода по ставке 18% и военного сбора по ставке 1,5%, а также 25% штрафных санкций", – подчеркнул Гетманцев.