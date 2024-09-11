Кількість акаунтів українців на OnlyFans щороку збільшується втричі – Гетманцев
Сфера створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans громадянами України стрімко зростає. Кількість акаунтів збільшується в середньому втричі щороку. Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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"Наприклад, громадянкою "С" одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans за декілька років понад $4 млн. Також, громадянкою "К" від зазначеної діяльності одержано понад $3 млн, а громадянкою "Б" – близько $1,8 млн", – зазначив Гетманцев.
Він додає, що іноземні доходи потрібно декларувати в Україні у передбачений законодавством строк, сплативши з них податки.
Гетманцев закликав українців, що заробляють на OnlyFans, виконати податковий обовʼязок – задекларувати доходи та сплатити податки.
"Неподання в установлений законом строк податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18% та військового збору за ставкою 1,5%, а також 25% штрафних санкцій", – наголосив Гетманцев.
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