Коллаж от Зеленского и бриллиант за $20 000: США обнародовали подарки семье Байденов

Фото: EPA / STAN GILLILAND

Государственный департамент США опубликовал ежегодную декларацию, в которой описаны подарки, полученные семьей Байденов от иностранных лидеров в 2023 году. Об этом пишет The Guardian.

Самым дорогим подарком стал бриллиант весом 7,5 карата и стоимостью в $20 000 от премьер-министра Индии Нарендры Моди. Его получила первая леди США Джилл Байден.

Посол Украины в США подарил ей брошь стоимостью $14 063, а президент и первая леди Египта – браслет, брошь и фотоальбом за $4510.

Президент США Джо Байден также получил ряд ценных подарков, в том числе памятный фотоальбом стоимостью $7100 от президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, которому недавно объявили импичмент.

Кроме того, он получил статую монгольских воинов стоимостью $3495 от премьер-министра Монголии, серебряную чашу по цене $3300 от султана Брунея, серебряный поднос за $3160 от президента Израиля и коллаж стоимостью $2400 от президента Украины Владимира Зеленского.

Закон США требует от чиновников исполнительной власти декларировать подарки от иностранных лидеров и партнеров, если их оценочная стоимость превышает $480. Большинство из них передаются в Национальный архив или выставляются на официальных выставках.

По данным протокольного отдела Госдепартамента, несколько сотрудников ЦРУ сообщили о получении подарков в виде часов, духов и ювелирных изделий, почти все из которых были уничтожены. Их стоимость составляла более $132 000.

Директор ЦРУ Уильям Бернс получил астрограф стоимостью $18 000 от иностранного источника, лицо которого засекречено. Его передали в Администрацию общих служб. Бернс также сообщил, что получил и уничтожил часы Omega стоимостью $11 000.