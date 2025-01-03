У США показали звіт про подарунки родині Байденів. Від Зеленського – колаж за $2400

Держдеп США опублікував список коштовних подарунків для Байденів від іноземних лідерів

Фото: EPA / STAN GILLILAND

Державний департамент США опублікував щорічну декларацію, в якій описані подарунки, отримані родиною Байденів від іноземних лідерів у 2023 році. Про це пише The Guardian.

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Найдорожчим подарунком став діамант вагою 7,5 карата і вартістю $20 000 від прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Його отримала перша леді США Джилл Байден.

Посол України в США подарував їй брошку вартістю $14 063, а президент і перша леді Єгипту – браслет, брошку і фотоальбом за $4510.

Президент США Джо Байден також отримав низку цінних подарунків, зокрема пам'ятний фотоальбом вартістю $7100 від президента Південної Кореї Юн Сок Йола, якому нещодавно оголосили імпічмент.

Крім цього, він отримав статую монгольських воїнів вартістю $3495 від прем'єр-міністра Монголії, срібну чашу за $3300 від султана Брунею, срібну тацю за $3160 від президента Ізраїлю і колаж вартістю $2400 від президента України Володимира Зеленського.

Закон США вимагає від чиновників виконавчої влади декларувати подарунки від іноземних лідерів та партнерів, якщо їхня оціночна вартість перевищує $480. Більшість з них передаються до Національного архіву або виставляються на офіційних виставках.

За даними протокольного відділу Держдепартаменту, кілька співробітників ЦРУ повідомили про отримання подарунків у вигляді годинників, парфумів і ювелірних виробів, майже всі з яких були знищені. Їхня вартість становила понад $132 000.

Директор ЦРУ Вільям Бернс отримав астрограф вартістю $18 000 від іноземного джерела, особа якого засекречена. Його передали до Адміністрації загальних служб. Бернс також повідомив, що отримав і знищив годинник Omega вартістю $11 000.