Конгрессмены призвали Байдена передать Украине замороженные активы Центробанка РФ
Группа конгрессменов США призвала президента США Джо Байдена передать Киеву замороженные в связи с санкциями активы российского Центробанка. Об этом пишет Голос Америки.
Группа демократов и республиканцев во главе с Адамом Шиффом и Брайаном Фицпатриком, сосредотачиваясь на возможностях, предусмотренных законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также на предыдущих прецедентах, таких как перевод $1,7 миллиарда из средств Ирака для компенсации жертвам терроризма, выразили свою просьбу Байдену по перераспределению замороженных активов российского Центробанка по оказанию помощи Украине.
"В этот критический момент, когда каждый доллар может сделать разницу, мы призываем вас использовать свои полномочия для перевода активов российского Центрального банка, замороженных в соответствии с американскими санкциями, для удовлетворения неотложных военных и гуманитарных нужд Украины", – говорится в письме, которое подписали конгрессмены.
Законодатели подчеркнули, что "международное сообщество ясно понимает, кто является агрессором и кто должен нести расходы этой незаконной войны – Россия".
По оценкам, текущие бюджетные нужды Украины составляют $5 миллиардов в месяц, а восстановление страны будет огромной задачей, которая, как предполагается, потребует $411 миллиардов в течение 10 лет.
- Страны Большой семерки (G7) пообещали блокировать активы России до тех пор, пока война не завершится и она не выплатит Украине репарации.
Комментарии