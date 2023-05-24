Конгрессмены призвали Байдена передать Украине замороженные активы Центробанка РФ

Группа конгрессменов США призвала президента США Джо Байдена передать Киеву замороженные в связи с санкциями активы российского Центробанка. Об этом пишет Голос Америки.

Группа демократов и республиканцев во главе с Адамом Шиффом и Брайаном Фицпатриком, сосредотачиваясь на возможностях, предусмотренных законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также на предыдущих прецедентах, таких как перевод $1,7 миллиарда из средств Ирака для компенсации жертвам терроризма, выразили свою просьбу Байдену по перераспределению замороженных активов российского Центробанка по оказанию помощи Украине.

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"В этот критический момент, когда каждый доллар может сделать разницу, мы призываем вас использовать свои полномочия для перевода активов российского Центрального банка, замороженных в соответствии с американскими санкциями, для удовлетворения неотложных военных и гуманитарных нужд Украины", – говорится в письме, которое подписали конгрессмены.

Законодатели подчеркнули, что "международное сообщество ясно понимает, кто является агрессором и кто должен нести расходы этой незаконной войны – Россия".

По оценкам, текущие бюджетные нужды Украины составляют $5 миллиардов в месяц, а восстановление страны будет огромной задачей, которая, как предполагается, потребует $411 миллиардов в течение 10 лет.