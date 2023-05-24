Конгресмени закликали Байдена передати Україні заморожені активи Центробанку РФ

Група конгресменів Сполучених Штатів закликала президента США Джо Байдена передати Києву заморожені через санкції активи російського Центробанку. Про це пише Голос Америки.

Група демократів і республіканців на чолі з Адамом Шиффом та Браяном Фіцпатріком, зосереджуючись на можливостях, передбачених законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, а також на попередніх прецедентах, таких як переказ $1,7 мільярда з коштів Іраку для компенсації жертвам тероризму, висловили своє прохання Байдену щодо перерозподілу заморожених активів російського Центробанку для надання допомоги Україні.

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"У цей критичний момент, коли кожен долар може зробити різницю, ми закликаємо вас використати свої повноваження для переказу активів російського Центрального банку, що заморожені відповідно до американських санкцій, для задоволення невідкладних військових та гуманітарних потреб України", – йдеться у листі, який підписали конгресмени.

Законодавці наголосили, що "міжнародна спільнота чітко розуміє, хто є агресором і хто повинен нести витрати цієї незаконної війни – Росія".

За оцінками, поточні бюджетні потреби України становлять $5 мільярдів на місяць, а відновлення країни буде величезним завданням, яке, як передбачається, вимагатиме $411 мільярдів упродовж 10 років.