Косметика украинского производства подорожает до 50% из-за гармонизации с законами ЕС

Переход на европейские правила производства косметики приведет к ее удорожанию

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Косметика внутренних производителей в Украине подорожает на 20-50% из-за внедрения европейских правил создания и продаж косметических средств. Об этом пишет Forbes Ukraine.

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"Цена на косметику внутренних производителей вырастет на 20–50%", – сказал основатель Archimed, консультирующий иностранные компании ниши Николай Романек.

С августа 2024 года украинские косметические бизнесы должны соблюдать новые правила производства. Причина – гармонизация с законами ЕС.

"Это существенные затраты на просмотр складов и ингредиентов продукции, ее упаковку, оборудование, сертификацию и т.д.", – рассказала соучредитель бренда косметики Livesta Светлана Дихтяренко.

В Украине зарегистрировано 1159 производителей косметических средств, которые в 2023 году уплатили 1,8 млрд грн налогов, говорит Романек, ссылаясь на аналитику исследовательского агентства Fama. Новые правила для них – экзамен на выживание, пишет издание.

"Придется вложить более $7000-$10 000 для завершения перехода. Это дополнительные лабораторные тесты, регистрация и консультации с юристами", – заявила соучредитель косметического бренда Crumb Евгения Лысенко.

Также цена на косметику украинского производства будет зависеть от того, на сколько повысят цены поставщики компонентов, тоже подпадающих под регламент, добавила Лысенко.