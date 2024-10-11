Косметика українського виробництва подорожчає до 50% через гармонізацію із законами ЄС
Косметика внутрішніх виробників в Україні подорожчає на 20-50% через впровадження європейських правил створення і продажу косметичних засобів. Про це пише Forbes Ukraine.
"Ціна на косметику внутрішніх виробників зросте на 20–50%", – сказав засновник Archimed, що консультує іноземні компанії ніші, Микола Романьок.
Із серпня 2024 року українські косметичні бізнеси мають дотримуватися нових правил виробництва. Причина – гармонізація із законами ЄС.
"Це суттєві витрати на перегляд складів та інгредієнтів продукції, її пакування, обладнання, сертифікацію тощо", – розповіла співзасновниця бренду косметики Livesta Світлана Діхтяренко.
В Україні зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів, які в 2023 році сплатили 1,8 млрд грн податків, говорить Романьок, посилаючись на аналітику дослідницької агенції Fama. Нові правила для них – екзамен на виживання, пише видання.
"Доведеться вкласти понад $7000–$10 000 для завершення переходу. Це додаткові лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами", – заявила співзасновниця косметичного бренду Crumb Євгенія Лисенко.
Також ціна на косметику українського виробництва буде залежати від того, на скільки підвищать ціни постачальники компонентів, що теж підпадають під регламент, додала Лисенко.
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