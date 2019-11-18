Кредит на покупку земли. Что предлагают в Кабмине

Процентная ставка по кредиту на приобретение земли будет 3-5% в гривне. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

По словам Милованова, в 2020 году правительство предлагает следующие инструменты облегчения доступа к кредитам на покупку земли сельскохозяйственного назначения:

- удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям. Ставка в гривне - 3-5%;

- частичное обеспечение по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям на покупку земли. В бюджете заложено - 240 млн грн;

- сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получать поддержку по одному из этих механизмов, или по обоим одновременно. На господдержку фермеров в следующем году предусмотрено 4 млрд грн.

"Приоритетом для введения свободного оборота земель в Украине есть как раз пересмотр стоимости и доступности кредитов, особенно это касается малых производителей, которые не имеют четкой финансовой отчетности, а поэтому кредитный ресурс для них или очень дорогой, или вообще недоступный", - написал Милованов.

Читайте также: Рынок земли: Рада сделала шаг к отмене моратория. Детали