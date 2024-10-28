Кризис в Boeing: компания начала продажу акций для привлечения до $19 млрд
Авиастроительная компания Boeing приступила к размещению акций, которое может привлечь до $19 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Boeing.
Посредством размещения акций компания пытается справиться с финансовыми трудностями, вызванными как внутренними проблемами (забастовкой), так и проблемами безопасности их самолетов.
Компания предлагает 90 млн обыкновенных акций и $5 млрд в депозитарных акциях, представляющих собой долю в конвертируемых привилегированных акциях. Акции компании упали на 1% на предварительных торгах.
Ранее компания получила разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам США на продажу акций и долговых обязательств на сумму до $25 млрд. Авиапроизводитель пытается предотвратить снижение кредитного рейтинга до "мусорного" уровня.
По состоянию на 30 сентября компания Boeing, никогда не опускавшаяся ниже инвестиционного рейтинга, владела деньгами и рыночными ценными бумагами на сумму $10,5 млрд. В то же время ее долг составлял $11,5 млрд со сроком погашения до 1 февраля 2026 года.
- 13 сентября работники Boeing вышли на забастовку впервые с 2008 года.
- 11 октября Boeing подал в Национальный совет по трудовым отношениям обвинение в недобросовестном ведении переговоров против профсоюза рабочих.
- 14 октября Boeing заявил, что сократит 17 000 рабочих мест в результате забастовки.
- 23 октября гендиректор Boeing представил план выхода корпорации из кризиса. Квартальный ущерб компании вырос до $6 млрд из-за забастовки рабочих.