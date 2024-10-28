Криза у Boeing: компанія розпочала продаж акцій для залучення до $19 млрд
Авіабудівна компанія Boeing розпочала розміщення акцій, яке може залучити до $19 млрд. Про це повідомляє пресслужба Boeing.
За допомогою розміщення акцій компанія намагається впоратися з фінансовими труднощами, викликаними як внутрішніми проблемами (страйк), так і проблемами безпеки їхніх літаків.
Компанія пропонує 90 млн звичайних акцій і $5 млрд у депозитарних акціях, які являють собою частку в конвертованих привілейованих акціях. Акції компанії впали на 1% на попередніх торгах.
Раніше компанія отримала дозвіл Комісії з цінних паперів та бірж США на продаж акцій та боргових зобовʼязань на суму до $25 млрд. Авіавиробник намагається запобігти зниженню кредитного рейтингу до "сміттєвого" рівня.
Станом на 30 вересня, компанія Boeing, яка ніколи не опускалася нижче інвестиційного рейтингу, володіла грошима та ринковими цінними паперами на суму $10,5 млрд. Водночас її борг становив $11,5 млрд з терміном погашення до 1 лютого 2026 року.
- 13 вересня працівники Boeing вийшли на страйк вперше з 2008 року.
- 11 жовтня Boeing подав до Національної ради з трудових відносин звинувачення у недобросовісному веденні переговорів проти профспілки робітників.
- 14 жовтня Boeing заявив, що скоротить 17 000 робочих місць внаслідок страйку.
- 23 жовтня гендиректор Boeing представив план виходу корпорації з кризи. Квартальні збитки компанії зросли до $6 млрд через страйк робітників.