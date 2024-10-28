Криза у Boeing: компанія розпочала продаж акцій для залучення до $19 млрд

Boeing починає продаж акцій на загальну суму до $19 млрд, щоб покращити фінансове становище

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Авіабудівна компанія Boeing розпочала розміщення акцій, яке може залучити до $19 млрд. Про це повідомляє пресслужба Boeing.

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За допомогою розміщення акцій компанія намагається впоратися з фінансовими труднощами, викликаними як внутрішніми проблемами (страйк), так і проблемами безпеки їхніх літаків.

Компанія пропонує 90 млн звичайних акцій і $5 млрд у депозитарних акціях, які являють собою частку в конвертованих привілейованих акціях. Акції компанії впали на 1% на попередніх торгах.

Раніше компанія отримала дозвіл Комісії з цінних паперів та бірж США на продаж акцій та боргових зобовʼязань на суму до $25 млрд. Авіавиробник намагається запобігти зниженню кредитного рейтингу до "сміттєвого" рівня.

Станом на 30 вересня, компанія Boeing, яка ніколи не опускалася нижче інвестиційного рейтингу, володіла грошима та ринковими цінними паперами на суму $10,5 млрд. Водночас її борг становив $11,5 млрд з терміном погашення до 1 лютого 2026 року.