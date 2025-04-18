Курсантам підвищать стипендії з 1 травня: уряд ухвалив постанову

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Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою стипендія курсантів військових навчальних закладів зросте до 8000 гривень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду в парламенті.

"Так, як президент України і пообіцяв курсантам під час зустрічі, уряд прийняв постанову, вона прийнята, підписана, опублікована, стипендія курсантів 8000 гривень", – сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, на останньому, випускному курсі стипендія тих, хто вчиться на відмінно, становитиме 20 000 гривень. Стільки ж виплачуватимуть курсантам під час проходження практики.

Прем'єр уточнив, що зміни до грошового забезпечення курсантів запрацюють з 1 травня.

У грудні 2024 року в Міноборони анонсували покращення умов грошового забезпечення курсантів. Заступник міністра Сергій Мельник казав, що вже з березня 2025 року курсанти першого-другого курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, тобто 8000 гривень.