О планах государственного ПриватБанка выйти на рынок Германии или Польши рассказал в конце апреля председатель правления банка Герхард Беш.

Окончательно определиться по этому вопросу пообещал до конца 2024 года.

"Что мы можем получить? Это лишь репутация, когда мы сможем сказать: смотрите, мы теперь международные? Мы действительно рассчитываем на экономическую выгоду? Окончательного ответа пока нет", – сказал Беш.

В комментарии LIGA.net банкир Елена Домуз (в Украине занимала руководящие должности в Банке Кредит Днепр, Юнекс Банке и т.д., а сейчас работает в одном из розничных банков Болгарии) раскрыла стоимость выхода банка на рынок стран Евросоюза.

"Минимальное требование для открытия филиала уже существующего банка в Еврозоне – 5 млн евро. То есть – от 10 млн евро будет вход. Это если филиал. А если банк – то это десятки миллионов евро", – говорит он.

Ударить по прибыли украинского банка в Германии в дальнейшем может и законодательство.

"Важно не столько создать банк, сколько соблюдать законодательство страны. Незнание приведет к тому, что все наши заработки побьют штрафы на миллиардные суммы, потому что мы не придерживались того или иного постановления. Будучи в Украине мы даже не представляем, какой рынок Германии сложен", – говорит в комментарии LIGA.net Андрей Громосяк (работал в ПроКредит Банке в Украине, а затем в немецком Commerzbank).

Важным аспектом является и то, кто уйдет в украинский банк в Германии. "Рынок Германии overbanked и если надеяться на 1+ миллион украинцев здесь, то этого мало для того, чтобы быть успешными. К тому же – многие аспекты, такие как защита персональных данных и т.д., нуждаются в инвестициях в персонал и ИТ", – говорит Андрей Громосяк.

Тем не менее с точки зрения Андрея Громосяка, немецкие банки от украинских отстают очень сильно. И мы бы здесь выиграли.

Для выхода на рынок зарубежной страны украинский банк должен подать на рассмотрение НБУ ходатайство. Также он должен получить и разрешение банковского регулятора той страны, в которую он хочет зайти.

В настоящее время в Украине работает 66 банков. 36 из них – без иностранного капитала.

О планах других украинских банков выйти на рынки иностранных стран и их перспективы там подробно читайте: ПриватБанк для американцев. В какие страны могут зайти украинские банки и какие у них там перспективы