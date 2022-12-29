Литва арестовала 87 млн евро российских и беларуских активов
29.12.2022, 08:57
Евро, валюта (Фото: Pexels)
Литва заморозила 77,88 млн евро российских компаний и 8,9 млн евро беларуских. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные Службы расследования финансовых преступлений.
На 20 декабря Служба ввела санкции против 16 юридических и физических лиц. Уже заморожены средства девяти предприятий из России, а также шести компаний и одного физического лица из Беларуси.
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Среди 16 подсанкционных компаний – Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe и другие.
- В декабре Литва лишила гражданства мужчину, имеющего паспорт РФ и связанного с семьей Шойгу.
- Европейская комиссия предлагает создать специальный фонд управления замороженными российскими активами.
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