Литва арестовала 87 млн евро российских и беларуских активов

Литва заморозила 77,88 млн евро российских компаний и 8,9 млн евро беларуских. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные Службы расследования финансовых преступлений.

На 20 декабря Служба ввела санкции против 16 юридических и физических лиц. Уже заморожены средства девяти предприятий из России, а также шести компаний и одного физического лица из Беларуси.

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Среди 16 подсанкционных компаний – Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe и другие.

В декабре Литва лишила гражданства мужчину, имеющего паспорт РФ и связанного с семьей Шойгу.

Европейская комиссия предлагает создать специальный фонд управления замороженными российскими активами.

Наталія Софієнко

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