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Литва арестовала 87 млн евро российских и беларуских активов

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29.12.2022, 08:57
Литва арестовала 87 млн евро российских и беларуских активов - Фото
Евро, валюта (Фото: Pexels)

Литва заморозила 77,88 млн евро российских компаний и 8,9 млн евро беларуских. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные Службы расследования финансовых преступлений.

На 20 декабря Служба ввела санкции против 16 юридических и физических лиц. Уже заморожены средства девяти предприятий из России, а также шести компаний и одного физического лица из Беларуси.

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Среди 16 подсанкционных компаний – Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe и другие.

Наталія Софієнко
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литва российские активы
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