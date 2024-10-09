Литва выделила 13 млн евро для Украины. Деньги пойдут на проекты по восстановлению
Правительство Литвы одобрило выделение дополнительных 13 млн евро литовскому Фонду сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. Деньги будут использованы для финансирования проектов восстановления в Украине. Об этом сообщает правительство Литвы.
"Литва решительно продолжает оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, которая защищается от агрессора", – заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, и добавила: "Наш пример поощряет других международных партнеров делать то же самое, не дожидаясь окончания войны".
Дополнительные деньги – продолжение поддержки, которую Литва предоставляет Украине через Фонд сотрудничества и гуманитарной помощи.
В настоящее время фонд уже выделил 24 млн евро из государственного бюджета на проекты по восстановлению в Украине. В частности на ремонт школы и детского сада в Бородянке, ремонт детского сада "Рута" и установку противорадиационного укрытия в Ирпене.
С начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на общую сумму около 1,5 млрд евро.
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