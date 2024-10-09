Литва виділила 13 млн євро для України. Гроші підуть на проєкти з відновлення
Уряд Литви схвалив виділення додаткових 13 млн євро литовському Фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги. Гроші будуть використані для фінансування проєктів із відновлення в Україні. Про це повідомляє уряд Литви.
"Литва рішуче продовжує надавати військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, яка захищається від агресора", – заявила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте, і додала: "Наш приклад заохочує інших міжнародних партнерів робити те саме, не чекаючи закінчення війни".
Додаткові гроші є продовженням підтримки, яку Литва надає Україні через Фонд співробітництва та гуманітарної допомоги.
Наразі фонд вже виділив 24 млн євро з державного бюджету на проєкти з відновлення в Україні. Зокрема на ремонт школи та дитячого садка в Бородянці, ремонт дитячого садка "Рута" та встановлення протирадіаційного укриття в Ірпені.
Від початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу на загальну суму майже 1,5 млрд євро.
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- 8 жовтня литовська компанія виділила Україні допомогу для забезпечення 120 МВт генерації.