Люди в пандемию накопили $2,9 трлн. Это поможет восстановлению мировой экономики

Потребители в крупнейших экономиках мира дополнительно накопили $2,9 трлн во время карантинных ограничений, сообщил Bloomberg.

Эксперты считают, что накопления могут стать главным драйвером восстановления после пандемической рецессии.

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По оценкам аналитиков, больше всего накоплений пришлось на домохозяйства в США, Китае, Великобритании, Японии и крупнейших странах еврозоны, переживших несколько жестких локдаунов. Согласно их данным, американцы накопили $1,5 трлн, что в два раза превышает среднегодовой рост ВВП США и равняется годовому объему производства Южной Кореи.

Китайские потребители дополнительно скопили на депозитах $430 млрд, в Японии ($300 млрд), Великобритании ($160 млрд) и крупнейших странах еврозоны, включая Испанию, Францию, Германию и Италию – всего $465 млрд.

По мнению экспертов, потребители потратят свои накопления преимущественно на шопинг, рестораны, развлечения, туризм и спорт. Кроме того, они могут пустить их на погашение долгов или вообще не тратить, пока рынок труда не восстановится.

Если в США потребители потратят все свои сэкономленные в пандемию деньги, ВВП страны вырастет сразу на 9%, при текущем прогнозе в 4,6%. А если средства останутся "под матрасом", американская экономика вырастет только на 2,2%, полагают аналитики.

В исследовании Международной организации труда заявили, что пандемия COVID-19 привела к потере четверти миллиарда рабочих мест – это вчетверо больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 4% в 2021 году при условии, что начатое применения вакцин от COVID-19 продлится в широких масштабах в течение наступившего года.

В октябре 2020 года Всемирный банк прогнозировал, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 1,5%.

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Наталия Софиенко

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