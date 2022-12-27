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Малая приватизация действует: магазин и недострой выросли на аукционе более чем в 100 раз

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 10:31
Малая приватизация действует: магазин и недострой выросли на аукционе более чем в 100 раз - Фото
Иллюстративное фото аукциона (Фото - depositphotos.com)

26 декабря Фонд госимущества провел два аукциона малой приватизации с очередными рекордами роста цен, передает пресс-служба Фонда.

Помещение магазина в Ивано-Франковске подорожало по сравнению со стартовой ценой в 113 раз до 5,5 млн грн, а недострой в киевской области – в 110 раз до 821 тыс. грн.

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В первом аукционе соревновались 15 участников, а во втором – 11.

"Результаты этих аукционов демонстрируют две вещи: во-первых, украинский бизнес видит экономический потенциал даже в мельчайших объектах государственного имущества, во-вторых – конкуренция способствует определению настоящей стоимости актива", – отметил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

На этой неделе Фонд госимущества планирует провести еще 13 приватизационных аукционов. Среди представленных лотов – Мишковицкий спиртзавод со стартовой ценой 3 млн грн. А в следующем месяце – приватизация первого порта "Усть-Дунайска".

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Наталія Софієнко
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малая приватизация аукцион Фонд госимущества
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