Малая приватизация действует: магазин и недострой выросли на аукционе более чем в 100 раз

26 декабря Фонд госимущества провел два аукциона малой приватизации с очередными рекордами роста цен, передает пресс-служба Фонда.

Помещение магазина в Ивано-Франковске подорожало по сравнению со стартовой ценой в 113 раз до 5,5 млн грн, а недострой в киевской области – в 110 раз до 821 тыс. грн.

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В первом аукционе соревновались 15 участников, а во втором – 11.

"Результаты этих аукционов демонстрируют две вещи: во-первых, украинский бизнес видит экономический потенциал даже в мельчайших объектах государственного имущества, во-вторых – конкуренция способствует определению настоящей стоимости актива", – отметил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

На этой неделе Фонд госимущества планирует провести еще 13 приватизационных аукционов. Среди представленных лотов – Мишковицкий спиртзавод со стартовой ценой 3 млн грн. А в следующем месяце – приватизация первого порта "Усть-Дунайска".

9 октября новый глава Фонда госимущества заявил, что хочет превратить его в суверенный фонд. 21 октября в бюджет поступило 220 млн грн от приватизации двух спиртзаводов.

29 октября установлен новый приватизационный рекорд: за базу отдыха в Карпатах соревновались 86 участников.

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Наталія Софієнко

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