Действующий министр финансов занимает должность четыре года и десять месяцев. Это абсолютный рекорд для Украины

Сергей Марченко (Фото: Минфин)

Сергей Марченко побил рекорд пребывания в должности министра финансов Украины. На это обратила внимание советница Офиса президента, член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова.

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"Официально можно поздравить Сергея Марченко. С сегодняшнего дня он побил рекорд пребывания в должности министра финансов Украины. 1766 [полных] дней, учитывая сегодня", — написала она в Facebook вечером 29 января.

Предыдущий рекордсмен Игорь Митюков был министром в 1997-2001 годах, он занимал должность 1765 дней.

После Марченко и Митюкова идут Григорий Пятаченко (министр в 1991-1994 годах), Николай Азаров (министр в 2002-2005 годах) и Александр Данилюк (министр в 2016-2018 годах).