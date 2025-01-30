Марченко побил рекорд пребывания в должности министра финансов Украины
Сергей Марченко побил рекорд пребывания в должности министра финансов Украины. На это обратила внимание советница Офиса президента, член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова.
"Официально можно поздравить Сергея Марченко. С сегодняшнего дня он побил рекорд пребывания в должности министра финансов Украины. 1766 [полных] дней, учитывая сегодня", — написала она в Facebook вечером 29 января.
Предыдущий рекордсмен Игорь Митюков был министром в 1997-2001 годах, он занимал должность 1765 дней.
После Марченко и Митюкова идут Григорий Пятаченко (министр в 1991-1994 годах), Николай Азаров (министр в 2002-2005 годах) и Александр Данилюк (министр в 2016-2018 годах).
- Сергей Марченко был назначен министром финансов 30 марта 2020 года, сменив Игоря Уманского, который удерживает другой рекорд – меньше всего дней на должности министра (лишь 26).
- В начале 2024 года Денис Шмыгаль установил рекорд в должности премьер-министра, обогнав Николая Азарова, руководившего правительством в 2010-2014 годах.