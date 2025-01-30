Чинний міністр фінансів перебуває на посаді чотири роки і десять місяців. Це абсолютний рекорд для України

Сергій Марченко (Фото: Мінфін)

Сергій Марченко побив рекорд перебування на посаді міністра фінансів України. На це звернула увагу радниця Офісу президента, членкиня наглядової ради Укрексімбанку Вікторія Страхова.

"Офіційно можна привітати Сергія Марченка. Від сьогодні він побив рекорд перебування на посаді міністра фінансів України. 1766 [повних] днів, враховуючи сьогодні", – написала вона у Facebook ввечері 29 січня.

Попередній рекордсмен Ігор Мітюков був міністром у 1997-2001 роках, він перебував на посаді 1765 днів.

Після Марченка і Мітюкова йдуть Григорій П'ятаченко (міністр у 1991-1994 роках), Микола Азаров (міністр у 2002-2005 роках) і Олександр Данилюк (міністр у 2016-2018 роках).