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Маркарова представила коллективу Минфина нового министра

Маркарова представила коллективу Минфина нового министра
05.03.2020, 11:23

Игорь Уманский приступил к обязанностям министра финансов

Новый министр финансов Игорь Уманский 5 марта приступил к исполнению обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Игорь Уманский приступил к исполнению обязанностей министра финансов", - сказано на сайте министерства.

Нового министра коллективу Минфина представила экс-министр финансов Оксана Маркарова. Решение о назначении Уманского на должность министра финансов Верховная Рада приняла 4 марта.

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Яковенко Катерина
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министерство финансов Оксана Маркарова Игорь Уманский
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