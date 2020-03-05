Маркарова представила коллективу Минфина нового министра

Новый министр финансов Игорь Уманский 5 марта приступил к исполнению обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Игорь Уманский приступил к исполнению обязанностей министра финансов", - сказано на сайте министерства.
Нового министра коллективу Минфина представила экс-министр финансов Оксана Маркарова. Решение о назначении Уманского на должность министра финансов Верховная Рада приняла 4 марта.
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Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и переформатировала Кабмин. В состав правительства Дениса Шмыгаля вошли 15 министров, еще четыре вакансии у президента пытались заполнить вплоть до заседания парламента, но не смогли. Кто эти люди читайте тут.
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