Миллиардеры из Казахстана потеряли $3 млрд за несколько дней протестов

На фоне массовых протестов в Казахстане, четыре казахстанских миллиардера, включая дочь и зятя бывшего президента Нурсултана Назарбаева, стали на $3 млрд беднее, пишет американский Forbes.

Больше всего ущерб нанесен крупнейшей казахстанской платежной и финтех-компании Kaspi Bank, бумаги которой за два дня упали на 30%. Впоследствии состояние крупнейшего акционера компании миллиардера Вячеслава Кима сократилось с $5,7 млрд до $4,2 млрд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Миллиардер Михаил Ломтадзе, проживающий в Казахстане уроженец Грузии и генеральный директор Kaspi, также стал беднее почти на $1,4 млрд: его капитал упал с $5,2 млрд 4 января до $3,8 млрд 6 января.

Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев потеряли в общей сложности $200 млн, так как стоимость их доли в зарегистрированном в Лондоне АО "Народный банк Казахстана" упала на 16%. Forbes оценивает состояние каждого из родственников экс-президента республики теперь в $3,1 млрд.

Kaspi.kz – крупнейшая платежная, торговая площадка и экосистема финансовых технологий в Казахстане. Через мобильное приложение можно оплачивать без комиссии 5000 услуг, переводить деньги, покупать онлайн вещи и авиабилеты. Через приложение также можно оформлять кредит в банке Kaspi Bank. Приложением пользуется 8,5 млн казахстанцев. C 2020 года Kaspi.kz котируется на Лондонской фондовой бирже. Доход за первые полгода 2021-го – $932,9 млн.

11 октября 2021 года "дочка" Kaspi.kz – Kaspi Pay купила украинскую платежную систему Portmone. 25 октября Kaspi приобрела еще и украинский БТА Банк ради лицензии. 19 декабря 2021 года материнская компания Kaspi.kz получила разрешение АМКУ на приобретение БТА Банк.

2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Сначала демонстранты требовали снизить резко выросшие цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики Назарбаева.

7 января казахстанская Национальная палата предпринимателей Атамекен оценила ущерб бизнесу от беспорядков в стране в $198 млн.

Читайте также: Почему "взорвался" Казахстан. Объясняем, что происходит и чем может закончиться

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.