Официально. Платежную систему Portmone купила компания из Казахстана

"Дочка" крупнейшей казахстанской финтех-компании Kaspi.kz - Kaspi Pay купила украинскую платежную систему Portmone. Об этом сообщает пресс-служба инвесткомпании 4i Capital Partners, которая объявила о полном выходе из Portmone.com.

"Я очень благодарен нашим партнерам – основателям Portmone и операционной команде компании за большой вклад в развитие компании. Украинский рынок нуждается в таком инновационном инвесторе, как Kaspi.kz, и я горжусь тем, что они выбрали Portmone.com", – прокомментировал Алекс Мунтяну, управляющий партнер и основатель 4i Capital Partners.

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Kaspi.kz – крупнейшая платежная, торговая площадка и экосистема финансовых технологий в Казахстане. Через мобильное приложение можно оплачивать без комиссии 5000 услуг, переводить деньги, покупать онлайн вещи и авиабилеты. Через приложение также можно оформлять кредит в банке Kaspi Bank. Приложением пользуется 8,5 млн казахстанцев. C 2020 года Kaspi.kz котируется на Лондонской фондовой бирже. Доход за первые полгода 2021-го – $932,9 млн. Portmone – украинская платежная система. Через нее можно оплачивать коммунальные и бытовые услуги, проводить переводы с карты на карту, пополнять мобильный, погашать финансовые услуги. Предоставляет и B2B продукты. Среди них – интернет-эквайринг для продавцов, решения для интернет-платежей и мобильных платежей банков. Основатель – Игорь Горин.

О планах Kaspi.kz купить 100% Portmone стало известно в конце июля из данных, опубликованных на сайте Лондонской фондовой биржи. Сумма сделки не назвалась, но по оценкам СМИ может составлять до $20 млн. В августе АМКУ разрешил Kaspi Pay купить украинскую платежную систему Portmone.

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Наталия Софиенко

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