Милованов пригрозил зарплатным должникам и поставил дедлайн

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства поручило предприятиям-должникам в десятидневный срок разработать и представить предложения относительно планов ликвидации задолженности по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба министерства после совещания с руководством этих предприятий.

По словам министра экономики Тимофея Милованова, Минэкономики будет контролировать выполнение планов и регулярно проводить рабочие совещания для отслеживания процесса. "Если нужно, будем выезжать на предприятия. По результатам предоставленных нам планов, я буду инициировать совместные действия для решения проблемы задолженностей на уровне правительства", - подчеркнул он.

Министр отметил, что за невыплату заработной платы предусмотрена уголовная ответственность. В тех ситуациях, когда происходит умышленная невыплата и нарушения закона, министерство будет привлекать правоохранительные органы.

Минэкономики также направило письма государственным предприятиям, профсоюзам и инициировало создание комиссий по задолженности в областях на базе ОГА.