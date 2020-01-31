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Милованов пригрозил зарплатным должникам и поставил дедлайн

Милованов пригрозил зарплатным должникам и поставил дедлайн
31.01.2020, 16:37

Миниэкономики будет контролировать выполнение плана и следить за прогрессом

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства поручило предприятиям-должникам в десятидневный срок разработать и представить предложения относительно планов ликвидации задолженности по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба министерства после совещания с руководством этих предприятий.

По словам министра экономики Тимофея Милованова, Минэкономики будет контролировать выполнение планов и регулярно проводить рабочие совещания для отслеживания процесса. "Если нужно, будем выезжать на предприятия. По результатам предоставленных нам планов, я буду инициировать совместные действия для решения проблемы задолженностей на уровне правительства", - подчеркнул он.

Министр отметил, что за невыплату заработной платы предусмотрена уголовная ответственность. В тех ситуациях, когда происходит умышленная невыплата и нарушения закона, министерство будет привлекать правоохранительные органы.

Минэкономики также направило письма государственным предприятиям, профсоюзам и инициировало создание комиссий по задолженности в областях на базе ОГА.

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Тимофей Милованов
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