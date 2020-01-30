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Топ-5 крупнейших предприятий-должников Украины: инфографика

Топ-5 крупнейших предприятий-должников Украины: инфографика
30.01.2020, 14:18

В случае задержек зарплаты министр советует обращаться в профсоюзы и в государственную службу по вопросам труда

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время пресс-брифинга по результатам заседания правительства назвал пять крупных украинских предприятий, которые задолжали перед своими сотрудниками.

В их число вошли: АО Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (долг - 281 070,8 грн), ЧАО Азовзагальмаш (220 858,9 грн), ГП Южный машиностроительный завод им. Макарова (134 305,5 грн), ГП Научно-исследовательский институт Квант (52 844,8 грн) и ГП Угольная компания Краснолиманская (300,221,0 грн).

По словам Милованова, в ближайшие дни он проведет встречу с руководством этих предприятий, чтобы полностью решить вопрос невыплат.

Изображение: Facebook/ Тимофей Милованов

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Тимофей Милованов задолженность зарплаты
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