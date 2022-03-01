Минфин разместил первые военные облигации, удалось привлечь 8 млрд грн

Министерство финансов во вторник, 1 марта, провело первый аукцион по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

На нем удалось привлечь 8,122 млрд грн на 1 год под 11% годовых.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Купить военные ОВГЗ могут граждане, бизнес, иностранные инвесторы. Средства от облигаций будут использованы для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, а также для бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Также министерство продало обычные двухмесячные ОВГЗ под 10% на сумму 20,8 млн. грн.

24 февраля Национальный банк открыл специальный счет по сбору средств для украинской армии.

25 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров принял решение возобновить выпуск военных облигаций, как в 2014 году. Заимствования в объеме до 400 млрд грн будут производиться путем поэтапного выпуска ОВГЗ.

В 2014 году от военных облигаций привлекли всего 100 млн грн под 7% годовых. В 2016 году они были погашены.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.