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Министр финансов советует меньше обращать внимания на курс валют в обменниках

30.12.2020, 17:16
Министр финансов советует меньше обращать внимания на курс валют в обменниках - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министр финансов Сергей Марченко советует украинцам меньше обращать внимания на колебания валютного курса в обменниках. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Я хочу, чтобы украинцы меньше обращали внимание на обменники. Курс национальной валюты будет стабильный. Это – ключевое. Нет никаких предпосылок, чтобы было иначе. Это также – и позиция НБУ, который имеет стабильные предпосылки. Иначе быть не может. Поэтому не стоит расстраиваться из-за незначительных ситуативных колебаний", – сказал Марченко.

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Министр отметил, что снижение курса – не всегда и не всем хорошо. 

"Колебания должны проходить в рамках определенных параметров. Резкие девальвация или ревальвация – это уже плохо. Резкое укрепление гривни делает отечественную экономику менее конкурентоспособной. Мы заложили среднегодовой курс на уровне 29,1 грн, чтобы иметь возможность в случае разных сценариев быть готовыми осуществить все государственные расходы. Думаю, курс будет стабильный, как и в этом году", – отметил Марченко.

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Наталия Софиенко
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