Минобороны отсудило почти 400 млн грн у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов

Международный арбитражный суд обязал иностранного поставщика вернуть Министерству обороны почти 400 млн грн за некачественный товар, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Общая сумма удовлетворенных требований составляет примерно 10 млн евро и включает, помимо собственно стоимости товара, штрафные санкции, проценты за год и арбитражный сбор (поскольку договор внешнеэкономический, то суммы обязательств – в евро. В гривнях эта сумма составляет почти 400 миллионов).

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В начале полномасштабного вторжения министерство приобрело у этого иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ.

"В течение весны и лета 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако следующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания – Минобороны не принимало их", – говорится в сообщении.

Украинская сторона требовала от поставщика вернуть деньги за товар, поставляемый без подтверждения о баллистических испытаниях, и уплатить штрафные санкции. Поставщик требование не выполнил.

Юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитражный суд о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов и шлемов, штрафных санкций и процентов годовых.

По решению арбитража годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег.