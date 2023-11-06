UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны отсудило почти 400 млн грн у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 09:31
Минобороны отсудило почти 400 млн грн у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Международный арбитражный суд обязал иностранного поставщика вернуть Министерству обороны почти 400 млн грн за некачественный товар, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Общая сумма удовлетворенных требований составляет примерно 10 млн евро и включает, помимо собственно стоимости товара, штрафные санкции, проценты за год и арбитражный сбор (поскольку договор внешнеэкономический, то суммы обязательств – в евро. В гривнях эта сумма составляет почти 400 миллионов).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В начале полномасштабного вторжения министерство приобрело у этого иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ.

"В течение весны и лета 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако следующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания – Минобороны не принимало их", – говорится в сообщении.

Украинская сторона требовала от поставщика вернуть деньги за товар, поставляемый без подтверждения о баллистических испытаниях, и уплатить штрафные санкции. Поставщик требование не выполнил.

Юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитражный суд о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов и шлемов, штрафных санкций и процентов годовых.

По решению арбитража годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег.

  • Новый министр обороны Рустем Умеров, выступая перед депутатами 6 сентября, сказал, что Украине дополнительно нужно 250 млрд грн на денежное довольствие военнослужащих.
Наталия Софиенко
судминобороныбронежилеты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 