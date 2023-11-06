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Міноборони відсудило майже 400 млн грн в іноземного постачальника бронежилетів та шоломів

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 09:31
Міноборони відсудило майже 400 млн грн в іноземного постачальника бронежилетів та шоломів - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Міжнародний арбітражний суд зобов’язав іноземного постачальника повернути Міністерству оборони майже 400 млн грн за неякісний товар, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Загальна сума задоволених вимог становить приблизно 10 млн євро і містить, окрім власне вартості товару, штрафні санкції, відсотки за рік та арбітражний збір (оскільки договір є зовнішньоекономічним, то суми зобовʼязань – у євро. У гривнях ця сума становить майже 400 мільйонів).

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На початку повномасштабного вторгнення міністерство придбало в цього іноземного постачальника бронежилети та шоломи для ЗСУ.

"Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості. Однак наступні партії, які надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування – Міноборони не приймало їх", – йдеться у повідомленні.

Українська сторона вимагала від постачальника повернути гроші за товар, який постачали без підтвердження про балістичні випробування, та сплатити штрафні санкції. Постачальник вимогу не виконав.

Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду про стягнення вартості непоставлених бронежилетів та шоломів, штрафних санкцій та відсотків річних.

За рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей.

  • Новий міністр оборони Рустем Умєров, виступаючи перед депутатами 6 вересня, сказав, що Україні додатково потрібно 250 млрд грнь на грошове забезпечення військовослужбовців.
Наталія Софієнко
судміноборонибронежилети
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