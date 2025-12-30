Минобороны расширило подразделениям ВСУ возможности для закупки комплектующих к дронам

Подразделения смогут закупать комплектующие для дронов за денежные средства из общего фонда с 1 января

Фото: EPA / SERGEY KOZLOV

Военные смогут закупать комплектующие для дронов за денежные средства из общего фонда. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-служба министерства.

"С 1 января расширяем возможности Украинского войска для развития беспилотных средств. Воинские подразделения смогут закупать комплектующие для дронов за денежные средства из общего фонда. Благодаря дополнительному ресурсу воины смогут быстро доукомплектовывать и адаптировать дроны под конкретные задачи", – заявил он.

Минобороны отметило, что ранее подразделения могли закупать комплектующие для дронов только за деньги из спецфонда.

"Это ограничивало гибкость: даже при наличии денежных средств в общем фонде их нельзя было использовать на детали и модернизацию дронов", – говорится в сообщении.

Изменения позволят покупать комплектующие за счет всего государственного финансирования подразделения по направлению беспилотных систем, в частности из общего фонда.

"Большая финансовая гибкость позволяет подразделениям закупать дополнительные составляющие и комплектующие к беспилотникам и еще лучше адаптировать технику под конкретные боевые задачи – без лишних задержек и бюрократии", – добавили в пресс-службе.