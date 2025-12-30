Міноборони розширило підрозділам ЗСУ можливості для закупівлі компонентів до дронів

Підрозділи зможуть закуповувати компоненти для дронів за кошти з загального фонду з 1 січня

Фото: EPA / SERGEY KOZLOV

Військові зможуть закуповувати компоненти для дронів за кошти із загального фонду. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, його цитує пресслужба міністерства.

"З 1 січня розширюємо можливості Українського війська для розвитку безпілотних засобів. Військові підрозділи зможуть закуповувати компоненти для дронів за кошти із загального фонду. Завдяки додатковому ресурсу воїни матимуть можливість швидко доукомплектовувати та адаптувати дрони під конкретні завдання", – заявив він.

Міноборони зазначило, що раніше підрозділи могли закуповувати компоненти для дронів лише за гроші зі спецфонду.

"Це обмежувало гнучкість: навіть за наявності коштів у загальному фонді їх не можна було використати на деталі та модернізацію дронів", – йдеться у повідомленні.

Зміни дозволять купувати компоненти коштом усього державного фінансування підрозділу за напрямом безпілотних систем, зокрема із загального фонду.

"Більша фінансова гнучкість дає змогу підрозділам закуповувати додаткові складові і комплектуючі до безпілотників та ще краще адаптувати техніку під конкретні бойові завдання – без зайвих затримок і бюрократії", – додали у пресслужбі.