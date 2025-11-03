ДОТ впервые закупит продукты для армии сразу на год

Государственный оператор тыла объявил закупку продовольственных товаров для Вооруженных Сил Украины на 2026 год

Государственный оператор тыла (закупочная организация Министерства обороны) объявил закупку продовольствия для обеспечения ВСУ в 2026 году. Впервые ДОТ осуществляет закупку продовольствия сразу на весь год с общей ожидаемой стоимостью около 37 миллиардов гривен. Об этом сообщило Министерство обороны.

Новый подход отличается от прежней практики, когда закупки осуществлялись отдельно для каждого полугодия.

"Такой подход обеспечит бесперебойное снабжение продовольствием воинских частей, стабильные условия для работы поставщиков и возможность заблаговременного планирования производства", – отметило Министерство обороны.

В новых договорах будут сохранены условия усиленного контроля качества, в частности, в отношении поставок молочной продукции, чтобы предотвратить случаи фальсификации.

По данным Министерства обороны, на конец октября 2025 года:

отгружено более 599 миллионов килограммов продукции;

доставлено более 249 миллионов литров питьевой воды;

обработано более 85 000 заявок от воинских частей.

Министерство сообщило, что будет и дальше применять региональную модель обеспечения, согласно которой каждый поставщик закреплен за отдельной областью.

Уже второй год подряд ДОТ начинает закупки на следующий год заблаговременно, в этом году даже раньше, чем в прошлом. В прошлом году закупочное агентство Министерства обороны объявило о закупке продуктов питания для Вооруженных Сил Украины на первое полугодие 15 ноября.