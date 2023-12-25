Минюст просит ВАКС передать в госбюджет почти 2 млрд грн компании, связанной с 1хBет

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Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства почти в 2 млрд грн. Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

"Просим применить санкцию к ООО "Роял Пэй" и взыскать в бюджет Украины ценные бумаги и денежные средства на общую сумму более 1,8 млрд грн", – написала чиновница.

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В июне в управление АРМА передали 1,9 млрд грн со счетов компании-нерезидента ООО "Роял Пэй Юроп" (Sia Royal Pay Europe) – эта структура связана с российским бизнесом, против нее введены санкции СНБО Украины.

Фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин страны-агрессора, связанный с российским букмекером 1XBET. Против него также введены санкции согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины и соответствующего указа Президента Украины.

Передача денег АРМА состоялась по результатам расследования ГБР фактов завладения денежными средствами, выделенными иностранными банками одному из украинских коммерческих банковских учреждений на общую сумму более 30 млн евро.

В ходе досудебного следствия работники ГБР разоблачили, что организаторы сделки во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить право собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре ликвидации. Имущество стоимостью 360 млн гривень, расположенное в Харькове, было передано в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц.

"В результате действий злоумышленников новыми хозяевами недвижимости стали иностранные компании, бенефициарными собственниками которых являются граждане РФ. Эти бизнес-структуры находятся под санкциями СНБО. Перечисление украинскому банку 30 млн евро тоже было составной частью этой масштабной сделки. Противоправная схема организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe. Именно через нее владельцы бизнеса выводили заработанные средства в Европу", – сообщали в ГБР.

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