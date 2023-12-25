Мін'юст просить ВАКС передати в держбюджет майже 2 млрд грн компанії, пов'язаної з 1хBет

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Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави майже 2 млрд грн. Про це повідомила директорка департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

"Просимо застосувати санкцію до ТОВ "Роял Пей" і стягнути в бюджет України цінні папери та грошові кошти на загальну суму понад 1,8 млрд грн", – написала чиновниця.

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У червні в управління АРМА передали 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe) – ця структура пов'язана з російським бізнесом, проти неї запроваджені санкції РНБО України.

Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1XBET. Проти нього також запроваджено санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки й оборони України та відповідного указу Президента України.

Передання грошей АРМА відбулося за результатами розслідування ДБР фактів заволодіння коштами, виділеними іноземними банками одній з українських комерційних банківських установ на загальну суму понад 30 млн євро.

У процесі досудового слідства працівники ДБР викрили, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 млн гривень, розташоване у Харкові, було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб.

"У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями РНБО. Наразі нерухомість арештована та буде повернута в управління Фонду. Перерахування українському банку 30 млн євро теж було складовою цієї масштабної оборудки. Протиправну схему організовано й фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти у Європу", – повідомляли в ДБР.

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