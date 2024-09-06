Молдова приостановила работу последней платежной системы для переводов из России

Банки еще одной страны остановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона"

Фото: Золотая Корона

Банки Молдовы перестали принимать денежные переводы из России по платежной системе "Золотая Корона" на неопределенный срок. Об этом пишет The Moscow Times.

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Ранее перевод через платежную систему "Золотая Корона" можно было получить в отделениях банков Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank, но сейчас эта функция недоступна.

Молдавский банк Eurocreditbank отмечает, что денежные переводы были приостановлены "в связи с необходимыми операционными корректировками".

Платежная система "Золотая Корона" была последним сервисом, позволяющим переводить деньги между Молдовой и Россией. Переводы через Юнистрим перестали работать в Молдове летом 2023 года, а через Контакт – в феврале этого года.

В последний пакет санкций США, примененных накануне Дня Независимости Украины, внесли одного из крупнейших провайдеров ІТ-услуг для финансового сектора в РФ – Центр финансовых технологий (ЦФТ). Компания также является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона".