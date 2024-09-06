Молдова приостановила работу последней платежной системы для переводов из России
Банки Молдовы перестали принимать денежные переводы из России по платежной системе "Золотая Корона" на неопределенный срок. Об этом пишет The Moscow Times.
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Ранее перевод через платежную систему "Золотая Корона" можно было получить в отделениях банков Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank, но сейчас эта функция недоступна.
Молдавский банк Eurocreditbank отмечает, что денежные переводы были приостановлены "в связи с необходимыми операционными корректировками".
Платежная система "Золотая Корона" была последним сервисом, позволяющим переводить деньги между Молдовой и Россией. Переводы через Юнистрим перестали работать в Молдове летом 2023 года, а через Контакт – в феврале этого года.
В последний пакет санкций США, примененных накануне Дня Независимости Украины, внесли одного из крупнейших провайдеров ІТ-услуг для финансового сектора в РФ – Центр финансовых технологий (ЦФТ). Компания также является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона".
- В октябре 2016 года Украина запретила деятельность ряда платежных систем, в частности "Золотой Короны".
- 28 августа стало известно, что ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона" в результате последних санкций США.