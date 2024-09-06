Молдова призупинила роботу останньої платіжної системи для переказів із Росії

Банки ще однієї країни зупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона"

Фото: Золота Корона

Банки Молдови припинили приймати грошові перекази з Росії за платіжною системою "Золота Корона" на невизначений термін. Про це пише The Moscow Times.

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Раніше переказ через платіжну систему "Золота Корона" можна було отримати у відділеннях банків Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank і Energbank, але зараз ця функція недоступна.

Молдовський банк Eurocreditbank зазначає, що грошові перекази було призупинено "у зв'язку з необхідними операційними коригуваннями".

Платіжна система "Золота Корона" була останнім сервісом, що дає змогу переказувати гроші між Молдовою і Росією. Перекази через Юністрім перестали працювати в Молдові влітку 2023 року, а через Контакт – у лютому поточного року.

В останній пакет санкцій США, що були застосовані напередодні Дня Незалежності України, внесли одного з найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінансового сектору у РФ – Центр фінансових технологій (ЦФТ). Компанія також є розробником російської платіжної системи "Золота Корона".