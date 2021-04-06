МВФ выделит помощь бедным странам для борьбы с COVID

28 бедным странам в борьбе с пандемией коронавируса выделят средства из Трастового фонда, а также спишут часть долгов. Об этом заявили в Международном валютном фонде.

Среди стран, которые получат помощь – Афганистан, Йемен, Эфиопия, Того, Нигер и Буркина-Фасо.

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Помощь страны должны использовать на борьбу с пандемией коронавируса, поскольку она может еще больше усилить разрыв между ними и развитыми государствами.

Это уже третий транш помощи бедным странам от МВФ. В прошлом году, после начала пандемии коронавируса, МВФ освободил на 6 месяцев от уплаты по долгам 25 беднейших стран мира, а в октябре также выделил еще один транш помощи.

Кроме того, в МВФ не исключают оказания дальнейшей помощи бедным странам в течение этого года, но пока окончательное решение по этому поводу не принято.

По прогнозам МВФ, совокупный доход на душу населения в странах с рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем если бы пандемии коронавируса не было. Это может привести к тому, что с начала пандемии за чертой крайней бедности окажутся почти 90 млн человек.

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Наталия Софиенко

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