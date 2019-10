На аукционе Sothebys продали виски почти за $2 млн

На аукционе Sothebys в Лондоне 24 октября бутылка шотландского виски The Macallan Fine and Rare 1926 года была продана за $1,92 млн. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба производителя напитка.

"Установлен новый рекорд аукциона по продаже бутылки виски: 60-летняя The Macallan Fine and Rare 1926 года продана за 1,5 миллиона фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.

A new auction record has been set for the sale of a bottle of whisky, with The Macallan Fine and Rare 1926 60 Years Old selling for £1.5 million today at @Sothebys London.



Image: Sotheby’s London pic.twitter.com/VxEyujrHuD