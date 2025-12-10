НАБУ завершило расследование в отношении экс-главы Днепропетровской ОВА

Бывшего главу ОВА и еще нескольких человек подозревают в хищении более 392 млн грн на ремонте дорог

Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в отношении бывшего главы Днепропетровской областной военной администрации. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

Его и еще нескольких человек подозревают в хищении более 392 млн грн на ремонте дорог.

Следствие утверждает, что подозреваемые якобы подделали документы, чтобы быстрее получить деньги и избежать сложных процедур, таких как разработка проектной документации, ее экспертиза и технадзор.

"Текущий или капитальный ремонт дорог они заменили на эксплуатационное обслуживание, которое в 2022 году было в приоритете. Расходы на работы безосновательно увеличили до 1,5 млрд грн. На эту сумму заключили договоры с компанией, которая связана с [тогдашним] председателем Днепропетровской ОГА. Та в свою очередь завысила стоимость материалов более чем на 392 млн грн. Часть этих денег вывели на счета других компаний, подконтрольных чиновнику и его заместителю", – говорится в сообщении бюро.

Пяти лицам в сентябре 2024 года объявили о подозрении. Сейчас их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а бывшему руководителю департамента ОВА дополнительно объявили о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

НАБУ не назвало имена подозреваемых, но одним из них является, судя по материалам дела, бывший глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.