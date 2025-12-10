НАБУ завершило розслідування щодо ексголови Дніпропетровської ОВА

Колишнього очільника ОВА та ще кількох осіб підозрюють у розкраданні понад 392 млн грн на ремонті доріг

Фото: depositphotos.com (ілюстративне)

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування щодо колишнього голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Про це повідомила пресслужба бюро.

Його та ще кількох осіб підозрюють у розкраданні понад 392 млн грн на ремонті доріг.

Слідство стверджує, що підозрювані нібито підробили документи, щоб швидше отримати гроші та уникнути складних процедур, як-от розробка проєктної документації, її експертиза і технагляд.

"Поточний чи капітальний ремонт доріг вони замінили на експлуатаційне обслуговування, яке у 2022 році було в пріоритеті. Витрати на роботи безпідставно збільшили до 1,5 млрд грн. На цю суму уклали договори з компанією, яка пов’язана із [тодішнім] головою Дніпропетровської ОДА. Та своєю чергою завищила вартість матеріалів на понад 392 млн грн. Частину цих грошей вивели на рахунки інших компаній, підконтрольних високопосадовцю та його заступнику", – йдеться у повідомленні бюро.

П'ятьом особам у вересні 2024 року оголосили про підозру. Наразі їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а колишньому керівнику департаменту ОДА додатково оголосили про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

НАБУ не назвало імена підозрюваних, але одним із них є, судячи з матеріалів справи, колишній голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.