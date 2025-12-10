НАБУ завершило розслідування щодо ексголови Дніпропетровської ОВА
Національне антикорупційне бюро завершило розслідування щодо колишнього голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Про це повідомила пресслужба бюро.
Його та ще кількох осіб підозрюють у розкраданні понад 392 млн грн на ремонті доріг.
Слідство стверджує, що підозрювані нібито підробили документи, щоб швидше отримати гроші та уникнути складних процедур, як-от розробка проєктної документації, її експертиза і технагляд.
"Поточний чи капітальний ремонт доріг вони замінили на експлуатаційне обслуговування, яке у 2022 році було в пріоритеті. Витрати на роботи безпідставно збільшили до 1,5 млрд грн. На цю суму уклали договори з компанією, яка пов’язана із [тодішнім] головою Дніпропетровської ОДА. Та своєю чергою завищила вартість матеріалів на понад 392 млн грн. Частину цих грошей вивели на рахунки інших компаній, підконтрольних високопосадовцю та його заступнику", – йдеться у повідомленні бюро.
П'ятьом особам у вересні 2024 року оголосили про підозру. Наразі їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а колишньому керівнику департаменту ОДА додатково оголосили про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).
НАБУ не назвало імена підозрюваних, але одним із них є, судячи з матеріалів справи, колишній голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
- 2 листопада 2022 року Схеми опублікували розслідування "Супутниця на мільярд". У розслідуванні йдеться про те, що Дніпропетровська область від початку повномасштабного вторгнення РФ витратила на ремонт доріг 2,3 млрд грн – більше, ніж будь-який інший регіон в Україні. Більшість цих грошей отримала компанія, співвласниця якої тісно пов'язана з Резніченком.
- 12 вересня 2024 року Резніченку вручили підозру у зловживаннях під час ремонту доріг.
- 16 вересня ВАКС обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави, 18 вересня стало відомо, що за нього внесли 30 млн грн.
