Налоговая изменяет счета для уплаты ЕСВ

С 1 января меняются счета для уплаты единого социального взноса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

С этой даты вступают в действие новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого социального взноса.

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В налоговой службе отметили, что средства, уплаченные на старые счета по зачислению налогов, сборов и ЕСВ, не будут зачисляться, а будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.

При уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поле "Назначение платежа" расчетного документа заполняется таким образом:

1 – служебный код ("*");

2 – код вида уплаты ("101" – Уплата суммы единого взноса);

3 – код по ЕГРПОУ плательщика, который осуществляет уплату;

4 – печатается разъяснительная информация о назначении платежа;

5, 6, 7 – не заполняется;

Полный перечень новых счетов обнародован на сайте ГНС.

В мае Владимир Зеленский подписал закон об отмене двойного обложения ЕСВ.

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Наталия Софиенко

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