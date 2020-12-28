UA

Налоговая изменяет счета для уплаты ЕСВ

28.12.2020, 12:32
Налоговая изменяет счета для уплаты ЕСВ - Фото
Фото: depositphotos.com

С 1 января меняются счета для уплаты единого социального взноса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

С этой даты вступают в действие новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого социального взноса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В налоговой службе отметили, что средства, уплаченные на старые счета по зачислению налогов, сборов и ЕСВ, не будут зачисляться, а будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.

При уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поле "Назначение платежа" расчетного документа заполняется таким образом:

1 – служебный код ("*");

2 – код вида уплаты ("101" – Уплата суммы единого взноса);

3 – код по ЕГРПОУ плательщика, который осуществляет уплату;

4 – печатается разъяснительная информация о назначении платежа;

5, 6, 7 – не заполняется;

Полный перечень новых счетов обнародован на сайте ГНС.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
ЕСВ Государственная налоговая служба

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Stay alive challenge. Топ-менеджеры компаний ГК "ЛИГА" о вызовах и бизнес-решениях 2020-го

Stay alive challenge. Топ-менеджеры компаний ГК "ЛИГА" о вызовах и бизнес-решениях 2020-го
 