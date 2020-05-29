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Зеленский подписал закон об отмене двойного обложения ЕСВ

Зеленский подписал закон об отмене двойного обложения ЕСВ
29.05.2020, 20:37

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года

Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины, который отменяет двойное обложение единым социальным взносом (ЕСВ). Об этом сообщает Офис президента.

В частности, закон предусматривает:

- освобождение с 1 января 2021 года самозанятых лиц, физических лиц - предпринимателей (ФОП), имеющих основное место работы, от уплаты за себя ЕСВ за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них;

- отмену обязанности ФОПов (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер ЕСВ за месяцы без дохода (прибыли);

- государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности ФОПов, которые не работали и не получали доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по ЕСВ, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими необходимых документов.

  • 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2166, который направлен на отмену двойного обложения ЕСВ для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. За законопроект проголосовал 321 народный депутат.

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Анна Андреева
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ФОП Владимир Зеленский ЕСВ единый соцвзнос
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