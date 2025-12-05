НАПК выявило нарушения в декларациях сотрудников МСЭК на сумму 148,9 млн грн

Фото: Единый государственный реестр деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило полную проверку 22 деклараций должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и выявило признаки декларирования недостоверных сведений на сумму более 148,9 млн грн. В 18 декларациях обнаружены нарушения, а одна декларация содержит признаки незаконного обогащения на 16,4 млн грн. Об этом сообщило НАЗК.

Виноградовский районный суд Закарпатской области признал виновной главу Береговской районной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины. Суд назначил штраф в размере 68 000 грн с лишением права занимать руководящие должности в учреждениях здравоохранения и экспертных группах сроком на один год.

Должностное лицо не задекларировало земельный участок, принадлежащий ее мужу на праве собственности, стоимостью более 9 млн грн.

НАЗК завершило полную проверку деклараций главы Житомирской МСЕК №2. В декларациях за 2023 год выявлены признаки недостоверных сведений на сумму более 5 млн грн, а за 2024 год – на сумму более 5,2 млн грн.

Чиновница не задекларировала сведения о своем муже и его имуществе: трех квартирах в Киеве, Житомире и Одесской области, двух домах в Житомирской области (в одном из которых фактически проживала сама чиновница), автомобилях Toyota Land Cruiser Prado 150 и Volvo C30, его доходах и средствах на банковских счетах.

Председатель нейроофтальмологической медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) – врач-невропатолог "Областного центра медико-социальной экспертизы" Запорожского областного совета – указала в декларации за 2024 год недостоверные сведения на сумму свыше 2,9 млн грн.

Должностное лицо не указало сведения об автомобиле Hyundai IX 35, которым оно пользовалось, полученном подарке в виде наличных средств на сумму более 360 000 грн, а также не подтвердило источники происхождения задекларированных наличных средств в размере $30 000.

Врач-эксперт Областного центра медико-социальной экспертизы в Харькове указала в декларации за 2023 год недостоверные сведения на сумму более 1,7 млн грн. Декларантка не указала квартиру в Харькове, в которой фактически проживала, а также средства на своих банковских счетах.

Также она не указала сведения о доходах, полученных на карточный счет от третьих лиц на сумму более 530 тыс. грн. Установлены признаки правонарушения по части 4 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Обоснованное заключение направлено в Национальную полицию Украины.

В настоящее время проверяются еще две декларации, поданные сотрудниками МСЕК.