НАЗК виявило порушення у деклараціях працівників МСЕК на 148,9 млн грн

Фото: Єдиний державний реєстр декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повні перевірки 22 декларацій посадовців медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) і встановило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 148,9 млн грн. У 18 деклараціях виявлено порушення, а одна декларація містить ознаки незаконного збагачення на 16,4 млн грн. Про це повідомило НАЗК.

Виноградівський районний суд Закарпатської області визнав винною голову Берегівської районної МСЕК у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України. Суд наклав штраф у розмірі 68 000 грн із позбавленням права займати керівні посади в закладах охорони здоров'я та експертних командах строком на один рік.

Посадовиця приховала від декларування земельну ділянку, яка належить чоловіку на праві власності, вартістю понад 9 млн грн.

НАЗК завершило повну перевірку декларацій голови Житомирської МСЕК №2. У деклараціях за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 5 млн грн, а за 2024 рік – на понад 5,2 млн грн.

Посадовиця не задекларувала відомості про чоловіка та його майно: три квартири в Києві, Житомирі та Одеській області, два будинки в Житомирській області (в одному з яких фактично проживала сама посадовиця), автомобілі Toyota Land Cruiser Prado 150 та Volvo C30, його доходи та кошти на банківських рахунках.

Голова нейроофтальмологічної МСЕК – лікар-невропатолог "Обласного центру медико-соціальної експертизи" Запорізької обласної ради – у декларації за 2024 рік зазначила недостовірні відомості на понад 2,9 млн грн.

Посадовиця не вказала відомості про автомобіль Hyundai IX 35, яким користувалася, отриманий подарунок у вигляді готівки на понад 360 000 грн, а також не підтвердила джерела походження задекларованої готівки в розмірі $30 000.

Лікар-експерт Обласного центру медико-соціальної експертизи у Харкові в декларації за 2023 рік зазначила недостовірні відомості на понад 1,7 млн грн. Декларантка не вказала квартиру в Харкові, у якій фактично проживала, та кошти на своїх банківських рахунках.

Також вона не зазначила відомості про доходи, отримані на картковий рахунок від третіх осіб на суму понад 530 тис. грн. Встановлено ознаки правопорушення за частиною 4 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Обґрунтований висновок спрямовано до НПУ.

Наразі тривають перевірки ще двох декларацій, поданих працівниками МСЕК.