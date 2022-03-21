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Нацбанк перечислил на армию уже более 12 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 12:13
Нацбанк перечислил на армию уже более 12 млрд грн - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Национальный банк перечислил на нужды военных уже более 12,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На спецсчете осталось 153 млн грн.

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Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 12,3 млрд грн в эквиваленте. Около 3,6 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Получателем и распорядителем поступающих на счет средств, открытых Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за границы, является Министерство социальной политики.

Для помощи гражданам, страдающим войной, перевести средства можно по реквизитам и с помощью платежной карты.

Помочь Украинской Армии можно здесь.

  • 23 февраля Верховная Рада направила 22,7 млрд грн на оборону.

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Наталия Софиенко
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