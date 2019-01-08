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08.01.2019, 12:09

Украинцы смогут менять валюту в почтовых отделениях

Украинцы смогут менять валюту в почтовых отделениях

НБУ сообщил о упрощении получения валютных лицензий для небанковских учреждений

С февраля украинцы смогут купить и продать валюту в почтовых отделениях. Соответствующие изменения Национальный банк утвердил постановлением №9 от 2 января 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Документ вступит в силу с 7 февраля, тогда же начнет действовать закон "О валюте и валютных операциях".

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Почтовые операторы смогут получать лицензию при наличии у них не более 50 структурных подразделений на территории от 50% областей страны и получении не менее половины доходов от оказания услуг почтовой связи.

Также среди условий - соблюдение требований к финансовому состоянию, структуре собственности, деловой репутации компании, ее руководителей и собственников.

Одновременно Нацбанк смягчил условия выдачи лицензий на торговлю наличной валютой небанковским финансовым учреждениям. Теперь ее смогут получить компании с вдвое меньшим собственным капиталом (от 5 млн грн), а также те, у кого до пяти структурных отделений.

Укрпочта и те финучреждения, у которых уже есть лицензии на осуществление валютных операций, смогут в течение шести месяцев привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями, отмечают в НБУ.

Переходный период начнется с момента вступления изменений в силу, 7 февраля, и продлится до 7 августа 2019 года.

Напомним, что Нацбанк утвердил новую систему валютного регулирования.

 

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Теги: нацбанк, валютная либерализация, обмен валют в почтовых отделениях, обменники
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