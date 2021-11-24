НБУ готовит дополнительные требования к работе коллекторов

Национальный банк (НБУ) планирует ввести дополнительные требования для всех кредитодателей при урегулировании просроченной задолженности. Проект соответствующего Положения опубликован для обсуждения, сообщает пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что проект призван предотвратить нарушение прав и законных интересов потребителей при урегулировании просроченной задолженности.

В частности, коллекторов обяжут обеспечивать качество связи, чтобы потребители смогли получить надлежащую информацию о задолженности. Запрещается прибегать к грубому, повышенному тону разговора, использовать информацию о личных качествах потребителя.

Также коллекторам хотят запретить обнародовать персональные данные потребителей, распространять информацию о личных имущественных и неимущественных отношениях, профессиональной и других сферах жизни.

Кроме того, положением предлагается запретить вводить потребителей в заблуждение об условиях погашения возникшей задолженности.

Требования будут распространяться на всех кредитодателей, новых кредиторов и коллекторские компании, которые включены в Реестр коллекторских компаний.

Обсуждение проекта будет продолжаться с 22 ноября по 22 декабря 2021 года, отмечается в сообщении.

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19 марта ВР приняла закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Он вступил в силу с 14 июля.

1 октября НБУ оштрафовал первое финансовое учреждение на 102 000 грн за нарушение требований по взысканию просроченного долга.

20 ноября Нацбанк наложил на финансовую компанию сразу три штрафа за нарушение закона о работе коллекторов, а еще два – на онлайн микрофинансовую организацию.

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Анна Лыса-Кузмич

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