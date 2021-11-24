НБУ готовит дополнительные требования к работе коллекторов
Национальный банк (НБУ) планирует ввести дополнительные требования для всех кредитодателей при урегулировании просроченной задолженности. Проект соответствующего Положения опубликован для обсуждения, сообщает пресс-служба регулятора.
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Отмечается, что проект призван предотвратить нарушение прав и законных интересов потребителей при урегулировании просроченной задолженности.
В частности, коллекторов обяжут обеспечивать качество связи, чтобы потребители смогли получить надлежащую информацию о задолженности. Запрещается прибегать к грубому, повышенному тону разговора, использовать информацию о личных качествах потребителя.
Также коллекторам хотят запретить обнародовать персональные данные потребителей, распространять информацию о личных имущественных и неимущественных отношениях, профессиональной и других сферах жизни.
Кроме того, положением предлагается запретить вводить потребителей в заблуждение об условиях погашения возникшей задолженности.
Требования будут распространяться на всех кредитодателей, новых кредиторов и коллекторские компании, которые включены в Реестр коллекторских компаний.
Обсуждение проекта будет продолжаться с 22 ноября по 22 декабря 2021 года, отмечается в сообщении.
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