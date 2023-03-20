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НБУ наградили за развитие системы BankID. Это уже вторая международная награда Нацбанка

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 16:06
НБУ наградили за развитие системы BankID. Это уже вторая международная награда Нацбанка - Фото
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Национальный банк Украины получил еще одну престижную международную награду Central Banking Awards – в номинации "Инициатива в сфере платежной и рыночной инфраструктуры". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Судьи Central Banking отметили Национальный банк за развитие государственной системы удаленной идентификации – Системы BankID НБУ.

Система BankID НБУ обеспечивает стабильный и бесперебойный доступ украинских граждан к важным государственным и финансовым сервисам.

Как отметили международные эксперты, во время войны ее непрерывная работа приобрела особую ценность, ведь предоставила гражданам неотложную возможность продолжать получать государственные и финансовые услуги дистанционно.

В частности, украинцы, которым пришлось покинуть дома в связи с боевыми действиями, смогли получить беспрепятственный доступ к электронным документам и сервисам государственного мобильного приложения "Дия".

Кроме того, граждане могли дистанционно открывать счета в банках, осуществляя идентификацию с помощью системы. Например, когда не имели возможности посетить отделение банка из-за вынужденного перемещения или когда банк не мог осуществить физическое обслуживание клиентов в условиях войны.

Система BankID НБУ насчитывает 130 участников. Это 39 банков-идентификаторов и 91 абонент – поставщики услуг. Ежедневно в системе происходит около ста тысяч успешных электронных идентификаций (32,8 млн за 2022 год, что на 9% больше, чем в 2021 году).
  • 13 марта НБУ был признан центральным банком года по итогам ежегодной премии Central Banking Awards от ведущего профильного журнала по деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Central Banking.
Наталія Софієнко
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НБУ Central Banking Awards BankID НБУ
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