НБУ наградили за развитие системы BankID. Это уже вторая международная награда Нацбанка
Национальный банк Украины получил еще одну престижную международную награду Central Banking Awards – в номинации "Инициатива в сфере платежной и рыночной инфраструктуры". Об этом говорится в сообщении регулятора.
Судьи Central Banking отметили Национальный банк за развитие государственной системы удаленной идентификации – Системы BankID НБУ.
Система BankID НБУ обеспечивает стабильный и бесперебойный доступ украинских граждан к важным государственным и финансовым сервисам.
Как отметили международные эксперты, во время войны ее непрерывная работа приобрела особую ценность, ведь предоставила гражданам неотложную возможность продолжать получать государственные и финансовые услуги дистанционно.
В частности, украинцы, которым пришлось покинуть дома в связи с боевыми действиями, смогли получить беспрепятственный доступ к электронным документам и сервисам государственного мобильного приложения "Дия".
Кроме того, граждане могли дистанционно открывать счета в банках, осуществляя идентификацию с помощью системы. Например, когда не имели возможности посетить отделение банка из-за вынужденного перемещения или когда банк не мог осуществить физическое обслуживание клиентов в условиях войны.
- 13 марта НБУ был признан центральным банком года по итогам ежегодной премии Central Banking Awards от ведущего профильного журнала по деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Central Banking.
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