НБУ наложил полмиллиона штрафов за нарушение "коллекторского" закона

Национальный банк наложил на финансовую компанию сразу три штрафа за нарушение закона о работе коллекторов, а еще два – на онлайн микрофинансовую организацию. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По данным Нацбанк выяснил, что ООО "ФК "Аллурия" привлекал для урегулирования просроченной задолженности коллекторов, которые не зарегистрированы регулятором.

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Также оштрафовано ООО "Манифой" за нарушение требований нравственного поведения. Это компания, предоставляющая онлайн микрокредиты.

За три выявленных нарушения Национальный банк наложил на Алурию сразу три штрафа.

За первое нарушение компания получила минимальный штраф в 85 000 грн, за второе – 110 500 грн, а за третье – максимальный штраф в 136 000 грн.

Из-за нарушения этическим требований, Манифой также было оштрафовано дважды, в размере 102 000 грн за каждый штраф. "Это – максимально предусмотренный штраф. Его обусловила систематичность и объем обращений граждан по поведению этого финучреждения", — отметили в НБУ.

19 марта ВР приняла закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Он вступил в силу с 14 июля.

1 октября НБУ оштрафовал первое финансовое учреждение на 102 000 грн за нарушение требований о взыскании просроченного долга.

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Наталия Софиенко

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